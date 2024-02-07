Совфед одобрил закон о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии

Ранее его приняла Госдума в третьем чтении.

Совет Федерации одобрил законопроект о конфискации имущества у осужденных по делам о фейках про ВС России. Об этом сообщили «Известия».

Ранее документ в третьем чтении одобрила Госдума. Проект вступит в силу после того, как его подпишет президент.

В пояснительной записке к документу отмечали, что он вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.

Помимо этого, наказание могут применить к осужденным за призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (статья 284.2 УК РФ), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не принимает участия (статья 284.3 УК РФ) и реабилитацию нацизма (статья 354.1 УК РФ).