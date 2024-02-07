Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
Чтв, 08
Птн, 09
-13°
ЦБ USD 90.68 -0.56 07/02
ЦБ EUR 97.44 -0.79 07/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
4 447
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
5 903
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
12 179
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
12 337
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Совфед одобрил закон о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии
Ранее его приняла Госдума в третьем чтении.

Совет Федерации одобрил законопроект о конфискации имущества у осужденных по делам о фейках про ВС России. Об этом сообщили «Известия».

Ранее документ в третьем чтении одобрила Госдума. Проект вступит в силу после того, как его подпишет президент.

В пояснительной записке к документу отмечали, что он вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.

Помимо этого, наказание могут применить к осужденным за призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (статья 284.2 УК РФ), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не принимает участия (статья 284.3 УК РФ) и реабилитацию нацизма (статья 354.1 УК РФ).