Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий работу «наливаек»

Согласно документу, регионы смогут вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.

Совет Федерации одобрил закон, расширяющий полномочия российских регионов по борьбе с «наливайками». Об этом сообщило РИА Новости .

Так, согласно документу, регионы смогут вводить дополнительные ограничения на продажу спиртным — в том числе точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. Также регионы смогут законами определить, что слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита смогут только рестораны, бары, кафе и буфеты. У них будет возможность ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.