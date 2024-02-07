Сотрудники рязанской Госавтоинспекции помогли водителю, который застрял на трассе

Все случилось в Клепиковском районе.

Сотрудники рязанской госавтоинспекции помогли водителю, который застрял на трассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Примерно в 18:00, в Клепиковском районе, на 441-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», экипаж ДПС заметил грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом, который не мог самостоятельно въехать на подъем.

В сложившейся обстановке полицейские оказали помощь водителю большегруза. Путем подставления под колеса металлической решетки, автомобилю удалось въехать на подъем и продолжить свой путь по маршруту.