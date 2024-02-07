Синоптик спрогнозировал сильное похолодание в Рязанской области

По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет на 7-8 градусов ниже нормы.

В центральной части России, в том числе в Рязанской области, прогнозируют сильные морозы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, похолодание придет с 7 по 11 февраля.

«В Рязанской, Калужской и Тульской областях температура на 7-8 градусов ниже нормы, а минимальные значения от 17 до 22 градусов ниже нуля», — отметил Вильфанд.