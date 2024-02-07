Швеция прекратила расследование взрывов на «Северных потоках»

В среду, 7 февраля, Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», так как не удалось установить подозреваемых.

Швеция прекратила расследование взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 7 февраля, Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», так как не удалось установить подозреваемых.

Также прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на «Северных потоках» не относится к юрисдикции страны.

Материалы по делу Стокгольм передал Германии, которая продолжает расследование.