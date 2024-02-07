Рязанских водителей призвали отказаться от личного транспорта из-за непогоды

Обращение опубликовала региональная Госавтоинспекция.

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей временно отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, планировать поездки заблаговременно и, по возможности, отказаться от личного транспорта, отдав предпочтение общественному», — отметили в ведомстве. На данный момент инспекторы занимаются мониторингом дорожной обстановки.

Напомним, ранее рязанцев предупредили о метели.