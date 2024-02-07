Рязанские энергетики провели более 30 уроков по электробезопасности для детей

В 2023 году сотрудники «Рязаньэнерго» провели более 30 уроков по электробезопасности для детей, сообщает Telegram-канал «Информбюро».

Мероприятия проходили в школах, детсадах, оздоровительных лагерях. В ходе познавательных уроков ребята получили сувениры, брошюры, магниты и раскраски с памятками. Особой популярностью пользовался мастер-класс с использованием робота-тренажера «Гоша». Кроме того, представители «Совета молодежи» вели просветительскую деятельность среди школьников и студентов.

Значимым событием прошлого года стало участие в детском празднике «Азбука Рязани», приуроченном ко Дню города. На своей площадке энергетики рассказали юным рязанцам об опасности электрического тока и напомнили правила поведения вблизи энергообъектов и пользования электроприборами в быту.