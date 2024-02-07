Рязанская мэрия утвердила проект планировки и межевания территории в районе Московского шоссе

На территории планируется образование 55 земельных участков. Работы будут проходить поэтапно, по мере планируемого развития территории, определенной из расчета застройки и полного обеспечения населения объектами соцкультбыта, транспорта, парковочными местами.

Рязанская мэрия утвердила проект планировки и межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая реки Плетенка, Трубеж. Публичные слушания прошли 15 января. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 7 февраля.

В документах указано, что границы формируемых земельных участков определены предложениями застройщика ООО «Северная компания».

Как написано в постановлении, на территории планируется образование 55 земельных участков. Работы будут проходить поэтапно, по мере планируемого развития территории, определенной из расчета застройки и полного обеспечения населения объектами соцкультбыта, транспорта, парковочными местами.

Согласно документации, на указанной территории на данный момент находятся два многоквартирных жилых дома, крытый футбольный манеж. Кроме того, строятся три многоквартирных дома.