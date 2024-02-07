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«Рязаньэнерго» начал готовиться к работе в непогоду

По прогнозам Гидрометцентра, 7 и 8 февраля на территории Рязанской области будет неблагоприятная погода: мокрый снег, метель, ветер с порывами до 19 метров в секунду. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохранится режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Об этом сообщили в компании.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды начали готовиться 116 бригад: 378 энергетиков, 186 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В филиале «Рязаньэнерго» работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Об отключении света или поврежденных энергообъектов можно сообщить по номеру бесплатной горячей линии — 8 (800) 220-0-220.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.