Рязанца, который устроил смертельное ДТП, отправили в колонию-поселение

Рязанца, который устроил смертельное ДТП, отправили в колонию — поселение. Об этом пишет прокуратура региона.

Установлено, что в сентября 2022 года, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине «Камаз».

В результате ДТП пассажир легковушки скончался на месте.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении.