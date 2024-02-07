Россиян предупредили об экстремальной погоде в начале весны 2024 года

Синоптики отмечают, что в центральной части России будут идти сильные снегопады, и количество осадков превысит норму в 1,5 раза.

Россиян предупредили о возможных экстремальных погодных условиях в конце зимы и начале весны 2024 года, сообщает «Примпресс».

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в это время ожидается погода с превышением нормы по температуре и количеству осадков.

Наступит потепление во многих городах страны со средней температурой на три-пять градусов выше нормы.

Синоптики отмечают, что в центральной части России будут идти снегопады, где количество осадков превысил норму в 1,5 раза.

В марте также ожидается теплая погода, нехарактерная для данного периода, в большинстве субъектов, включая центральные области, Урал и Сибирь.

Эти погодные условия могут привести к образованию опасных условий на дорогах.