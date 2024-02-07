Под Калугой при столкновении пассажирского автобуса и легковушки погиб человек

В пригороде Калуги произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает портал «Калуга. Поиск» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По их данным, на улице Буровой 73-летний водитель на «Renault Sandero» двигался в сторону Мстихино, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутный автобус «Лиан».

В результате ДТП водитель иномарки погиб. На место происшествия приехала прокуратура. Сообщается, что среди пассажиров пострадавших нет.