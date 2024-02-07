Новым прокурором Ухоловского района стал Алексей Горин

Новым прокурором Ухоловского района стал Алексей Горин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Горин родился в 1984 году в Михайловском районе Рязанской области. Начал работать в прокуратуре в сентябре 2007 года в должности помощника прокурора Новодеревенского района. В последующем работал помощником прокурора Михайловского района. С ноября 2013 года замещал должность заместителя прокурора Захаровского района Рязанской области.