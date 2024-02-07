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На Украине в первом чтении приняли скандальный законопроект о мобилизации
Отмечается, что в законопроект еще будут вноситься правки.

На Украине в первом чтении приняли скандальный законопроект о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным украинских СМИ, согласно законопроекту:

  • мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет;
  • вводятся электронные повестки;
  • за неявку по повестке будет грозить блокировка всех счетов, запрет использовать автомобиль и выезжать за границу;
  • получающие второе высшее и аспиранты, учащиеся по контракту, потеряют отсрочку от мобилизации;
  • мобилизации будут подлежать ранее судимые за нетяжкие преступления;
  • оказание консульских услуг за границей будет производится только по предъявлению военного билета;
  • при выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета;
  • демобилизация военнослужащих планируется через 36 месяцев службы, но она должна быть введена лишь по приказу верховного главнокомандующего.

Отмечается, что в законопроект еще будут вноситься правки.