На Украине в первом чтении приняли скандальный законопроект о мобилизации
Отмечается, что в законопроект еще будут вноситься правки.
На Украине в первом чтении приняли скандальный законопроект о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным украинских СМИ, согласно законопроекту:
- мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет;
- вводятся электронные повестки;
- за неявку по повестке будет грозить блокировка всех счетов, запрет использовать автомобиль и выезжать за границу;
- получающие второе высшее и аспиранты, учащиеся по контракту, потеряют отсрочку от мобилизации;
- мобилизации будут подлежать ранее судимые за нетяжкие преступления;
- оказание консульских услуг за границей будет производится только по предъявлению военного билета;
- при выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета;
- демобилизация военнослужащих планируется через 36 месяцев службы, но она должна быть введена лишь по приказу верховного главнокомандующего.
Отмечается, что в законопроект еще будут вноситься правки.