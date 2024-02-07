На трех улицах Рязани 8 февраля отключат холодную воду

Воды не будет с 09:30 до 17:00.

На трех улицах Рязани 8 февраля отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В четверг, 8 февраля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: