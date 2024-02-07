На трех улицах Рязани 8 февраля отключат холодную воду
Воды не будет с 09:30 до 17:00.
На трех улицах Рязани 8 февраля отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
В четверг, 8 февраля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- 4-й Новопавловский проезд, дом № 12;
- улица 5-я Линия, дом № 56/52;
- улица Высоковольтная, дома № 25-а, № 27 корпус 2, № 29 корпус 1, № 29 корпус 2, № 29 корпус 3, № 29-а, № 31 корпус 1, № 31 корпус 2, № 31, № 33 корпус 1, № 35, № 27, № 29, № 33, № 33 корпус 2 (МБДОУ Детский сад № 102), № 33-а.