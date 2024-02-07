Мэрия утвердила проект строительства дублера Муромского шоссе в Рязани

Постановление администрации опубликовали в среду, 7 февраля.

Мэрия утвердила проект строительства дублера Муромского шоссе в Рязани. Соответствующее постановление администрации опубликовали в среду, 7 февраля.

«Утвердить документацию „Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети в районе улиц Быстрецкая — Муромское шоссе в городе Рязани“», — говорится в документе.

Напомним, в Рязани планируют построить дублер Муромского шоссе, а также расширить улицу Быстрецкую и проложить сквозные проезды между дорогами. Кроме того, предлагается проложить прямой проезд по улице Кальной до Муромского шоссе через ручей Быстрец.

На публичных слушаниях участники выступили против проекта. Комиссия предлагала отправить его на доработку.