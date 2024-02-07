Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о метели 7 и 8 февраля

Мэрия Рязани выпустила метеопредупреждение. Информация появилась на сайте горадминистрации.

По информации синоптиков, на территории Рязанской области ожидается снег, местами сильный, метель, в отдельных районах региона мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед. Северо-западный и западный ветры усилятся порывами 14-19 м/c. Видимость ухудшится до 500-1000 метров. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Непогода сохранится до конца суток 7 февраля, ночью и утром 8 февраля.