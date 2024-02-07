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Концерн «Калашников» планирует изменить автоматы
По итогам их применения в СВО.

Концерн «Калашников» планирует изменить конструкцию автомата АК-12. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что такое решение было принято после проверки оружия в СВО.

«Группа руководителей, конструкторов и специалистов АО «Концерн «Калашников» вернулась из зоны СВО с последними отзывами о боевом применении изделий концерна. Совместно с военнослужащими группировки войск «Запад» было проведено обслуживание и восстановление нескольких вышедших из строя единиц изделий. В результате анализа собранного материала будут сформулированы предложения по корректировке состава состава запчастей и принадлежностей (ЗИП) для АК-12, поставлены вопросы о разработке ремонтной документации», — сообщили в концерне.

Фото иллюстративное