Главный для российских импортеров китайский банк остановил расчеты с РФ

«Ведомости» сообщили о том, что Chouzhou Commercial Bank временно приостановил операции с РФ.

Клиентам китайского банка Chouzhou Commercial Bank сообщили о временной приостановке операций с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщили « Ведомости ».

На предыдущей неделе клиентов банка уведомили о прекращении сотрудничества с российскими и белорусскими лицами. Владелец одной из фирм сообщил газете, что компания потеряла несколько сделок из-за решения банка.

Из-за остановки расчетов и приближающегося китайского Нового года возникнет логистический коллапс: из-за длинных выходных (с 10 по 17 февраля) будет затруднительно экспортировать товары до марта. Chouzhou является основным банком для российских импортеров благодаря своей относительно низкой степени регулирования и удобному географическому расположению штаб-квартиры.