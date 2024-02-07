Глава Дагестана прокомментировал смерть жены, уроженки Рязани

Он отметил, что его супруге выпала «не самая простая судьба».

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал в своем в Telegram-канале о последних днях жены, уроженке Рязани Галины.

Меликов отметил, что его супруге выпала «не самая простая судьба».

«Дочь, жена и мать военных, она воспитала Героя России и пережила самое страшное — гибель сына. Это горе она несла со свойственными ей силой духа и достоинством, и только самые близкие знали, чего ей это стоило», — написал Сергей Меликов.

Он рассказал, что свою «тяжелую» болезнь Галина приняла «стойко и без жалоб».

Ранее сообщалось о смерти жены главы Дагестана Галины Меликовой