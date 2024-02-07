Двух рязанцев задержали за кражу металлоконструкций с территории завода

На водителей завели уголовное дело.

Двух рязанцев задержали за кражу металлоконструкций с территории завода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полиция получила сведения от работников одного из заводов на окраине Рязани.

Правоохранителям рассказали о возможном хищении металлических конструкций. Указано, что двое рязанцев перевозили конструкции, которые демонтировали из ремонтируемого помещения. Они работали водителями грузовиков и совершали рейсы между заводом и пунктом приема вторсырья. Поведение водителей вызвало подозрения у рабочих.

Полицейские проверили действия рязанцев. Правоохранители выяснили, что часть грузов отправились не в тот пункт, который был указан в маршрутных документах. Мужчин задержали.

Предварительно, злоумышленники нанесли заводу ущерб в несколько сотен тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.