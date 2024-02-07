Цены на куриные яйца в России падают четвертую неделю подряд

Мясо кур подешевело на 0,5%.

Цены на куриные яйца в России падают четвертую неделю подряд, следует из данных Росстата. Об этом пишет ТАСС. С 30 января по 5 февраля 2024 года стоимость снизилась на 0,73%, с начала года — на 2,58%,

В то же время мясо кур за неделю подешевело на 0,5%.

Выросли цены на огурцы — на 4,6%, белокочанную капусту — на 4,2%, свеклу — на 2,3%, морковь — на 1,6%, репчатый лук — на 1,3%, картофель и яблоки — на 0,9%, черный чай и помидоры — на 0,6%, говядину, стерилизованное молоко, сметану и поваренную соль — на 0,4%, мороженую рыбу и бананы — на 0,3%.