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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина
Информацию подтвердил Дмитрий Песков.

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на блоггера Алекса Джонса.

Отмечается, что интервью уже записано, оно длится два часа.

По словам блогера Алекса Джонса, Карлсон «очень скоро опубликует интервью» и «не собирается откладывать публикацию».

Информацию подтвердил Дмитрий Песков.

«Интервью Путина Карлсону выйдет, когда журналист сам будет готов его опубликовать», — заявил пресс-секретарь президента.

Он также рассказал, что Кремль получает много заявок на интервью с президентом.

«Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, в том числе с Запада, но многие из обращающихся СМИ даже не пытаются выглядеть беспристрастно. Они занимают однобокую позицию, общаться с ними нет ни желания, ни смысла», — добавил пресс-секретарь президента.