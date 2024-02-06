В январе российские банки выдали на 65,5% меньше ипотечных кредитов

Аналитики подчеркнули, что в январе традиционно уровень выдач кредитов наиболее низкий.

В январе банки выдали россиянам на 65,5% меньше ипотечных кредитов, чем в декабре. Об этом сообщило аналитическое агентство Frank RG.

Объем выдачи в денежном выражении по результатам января составил 274,9 миллиарда рублей. Предварительно, выдачи кредитов наличными упали на 10,3% (до 380 миллиардов рублей), автокредитов — на 14,9% до 132,3 млрд рублей.

Аналитики подчеркнули, что в январе традиционно уровень выдач наиболее низкий.