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В Смоленской области мужчину избили деревянной битой

В Смоленской области мужчину избили деревянной битой. Об этом сообщил портал Readovka.

Инцидент произошел в одной из деревень Хиславичского района.

По информации издания, между двумя местными жителями произошел конфликт из-за неизвестных разногласий. 39-летний смолянин, обратившийся в полицию, рассказал, что к нему пришел знакомый с битой и начал избивать по туловищу.

По заключению судмедэксперта, травмы квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

«Участковый уполномоченный полиции установил личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый житель поселка Хиславичи 1997 года рождения», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Возбуждено дело по части 2 статьи 112 УК РФ.