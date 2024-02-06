В Сараевском районе полицейские остановили пьяного водителя без «прав»

Инцидент произошел в селе Ягодное Сараевского района

В Сараевском районе полицейские остановили пьяного водителя без «прав». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в селе Ягодное Сараевского района. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ГАЗ-3110, за рулем которого был 24-летний житель села Муравлянка.

При общении с ним полицейские предположили, что водитель пьян. Алкотестер показал 0,615 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Позже выяснилось, что водителя уже привлекали к административной и уголовной ответственности за аналогичное нарушение.

Теперь мужчине грозит уголовное наказание.