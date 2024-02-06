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В Санкт-Петербурге в ДТП погиб иностранец, приехавший в Россию две недели назад
Авария произошла на 17 километре дороги «Гатчина — Ополье».

В Ленинградской области в ДТП погиб иностранец. Об этом сообщила «Фонтанка».

Авария произошла в Гатчинском районе на 17 километре трассы «Гатчина — Ополье».

По предварительной информации, водитель Hyundai Accent не справился с управлением и выехал на «встречку». Там он столкнулся с УАЗ.

Погиб находившийся за рулем Hyundai 53-летний гражданин Азербайджана. Отмечается, что он приехал в Россию 25 января. Отмечается, что в базе есть данные о том, что его в 2023—2024 годах дважды привлекали к ответственности за нарушения ПДД (из-за отсутствия ОСАГО и игнорирование ремней безопасности). УАЗ управлял 60-летний петербуржец, за ним штрафов не числится.