В рязанском поселке Стенькино обнаружили превышение ПДК сероводорода в воздухе

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.

В рязанском поселке Стенькино обнаружили превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом пишет региональное минприроды.

Отмечается, что отбор и анализ проб атмосферного воздуха передвижными экологическими лабораториями проводится по следующим компонентам: оксид углерода, азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.

В четверг, 1 февраля, в поселке Стенькино зафиксировали три превышения ПДК сероводорода (в 11:40, 12:00, 12:40). Максимальный уровень концентрации составил 1,5 ПДКмр.

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.

Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города и области продолжается.