В Рязанской области за неделю обнаружили 145 новых случаев коронавируса

Умерших от коронавируса за неделю не зафиксировали.

В Рязанской области за неделю с 29 января по 4 февраля обнаружили 145 новых случаев коронавируса. Данные появились на сайте «Объясняем.рф».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на COVID-19 обследовали 10 237 человек.

176 человек выздоровели. Девять пациентов госпитализировали. Умерших от коронавируса за неделю не зафиксировали.

Всего в России выявили 25751 случай COVID-19. Госпитализированны 3051 человек, выздоровели 24254 человека. Погибли 107 пациентов.