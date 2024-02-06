В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 22,3%

Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

В Рязанской области за неделю зарегистрировано 8759 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что показатель заболеваемости составил 80,7 на 10 тысяч населения, это выше предыдущей недели на 22,3%.

Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения. По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа А, В, парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и COVID-19.