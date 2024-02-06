В Рязанской области 7 февраля ожидается гололедица и до -2 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в среду, 7 февраля, ожидается гололедица и до -2 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Гололедица, днем местами снежные заносы.

Ветер ночью западный, 4-9 м/c. Днем — южной четверти, 6-11 м/c. Местами порывы 13-18 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -13, -8 градусов, днем -7, -2 градуса.