Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-5°
Срд, 07
Чтв, 08
ЦБ USD 90.68 -0.56 07/02
ЦБ EUR 97.44 -0.79 07/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
3 992
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
5 371
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
11 735
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
11 915
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области 7 февраля ожидается гололедица и до -2 градусов
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в среду, 7 февраля, ожидается гололедица и до -2 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Гололедица, днем местами снежные заносы.

Ветер ночью западный, 4-9 м/c. Днем — южной четверти, 6-11 м/c. Местами порывы 13-18 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -13, -8 градусов, днем -7, -2 градуса.