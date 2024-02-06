В Рязанской области пройдут рейды по пассажирским перевозкам

Во вторник, 6 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

В Рязанской области пройдут рейды по пассажирским перевозкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во вторник, 6 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства в этой сфере», — отметили в ведомстве.