В Рязанской области построят еще четыре объекта водоснабжения в 2024 году

Объекты планируют построить в Касимове, Ухолове, Пронске и поселке Ермишь по программе «Чистая вода».

В Рязанской области построят еще четыре объекта водоснабжения в 2024 году. Об этом сообщает проектная дирекция Минстроя России.

Объекты планируют построить в Касимове, Ухолове, Пронске и поселке Ермишь по программе «Чистая вода».

По словам руководителя дирекции Дины Сафиуллиной, строительство станции водоподготовки уже ведется в поселке Кадом.

Отмечается, что в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию девять объектов в семи населенных пунктах.

До конца 2024 года питьевой водой из систем централизованного водоснабжения планируется обеспечить 94,3% жителей региона, в городах этот показатель должен достичь 99,7%.