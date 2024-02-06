В Рязани задержали сообщника телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров более 2,6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали сообщника телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров более 2,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В течение двух дней в полицию обратились шесть рязанских пенсионеров. Все они стали жертвами телефонных мошенников. Выяснилось, что во всех случаях использовалась «рабочая» легенда «Ваш родственник попал в беду». Потерпевшим - пяти женщинам в возрасте от 74 до 85 лет и 71-летнему мужчине, мошенники сообщали, что их дочь или внучка совершили серьезное ДТП с пострадавшими. Аферисты убеждали передать крупную сумму для урегулирования всех вопросов. За деньгами на адреса проживания пенсионеров приезжал курьер.

В общей сложности ущерб составил 2 миллиона 630 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к потерпевшим приходил один и тот же курьер, представляясь разными именами. Курьером оказался 18-летний житель города Ногинска Московской области — учащийся колледжа. Молодой человек переночевал в Рязани в двух разных хостелах и уехал домой. Оперативники выехали в Ногинск и задержали молодого человека.

Возбуждено уголовное дело.