В Рязани временно изменили маршрут двух троллейбусов

Троллейбусы маршрутов №№ 3 и 9 не проходят по улице Гагарина в сторону Радиоакадемии. Троллейбусы временно следуют до Театральной площади и обратно на улицу Дзержинского

В Рязани временно изменили маршрут двух троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во вторник, 6 февраля, на улице Гагарина у троллейбуса отвалилось колесо. Из-за этого троллейбусы маршрутов №№ 3 и 9 не проходят по улице Гагарина в сторону Радиоакадемии. Троллейбусы временно следуют до Театральной площади и обратно на улицу Дзержинского.

Отмечается, что на месте поломки троллейбуса работают сотрудники техпомощи.