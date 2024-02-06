В Рязани появится школа юного летчика

Школа откроется на базе Рязанской автомобильной школы ДОСААФ 1 марта. В нее можно записать детей с 13 лет.

В Рязани появится школа юного летчика. Об этом сообщает ТКР.

Школа откроется на базе Рязанской автомобильной школы ДОСААФ 1 марта. В нее можно записать детей с 13 лет.

В учреждении будут изучать строение самолета, двигатели, метеорологию. Также в программе обучения предусмотрены поездки в Сасовское летное училище, экскурсии в Дягилево и Крутицы.

Следующим шагом будет трансформация школы в аэроклуб.