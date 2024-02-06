В России снизился объем выдачи ипотеки на 65,5%

До 274,9 млрд рублей.

В России в январе 2024 года уменьшился объем выдачи ипотеки. Данные следуют из мониторинга агентства Frank RG.

Снижение объема зафиксировано во всех сегментах кредитования. Максимальное снижение в январе 2024 года замечено в ипотечном сегменте на 65,5% (до 274,9 млрд рублей) по сравнению аналогичным периодом 2023 года. Если сравнивать с январем 2022 года, то снижение всего лишь снизилось на 2,8%.

Аналитики напоминают, что январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач.

Ранее Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО без ограничений по семейному положению и возрасту.