В России предложили закрыть доступ к данным о блокировках сайтов

Инициативу высказали в Роскомнадзоре.

В России предложили закрыть доступ к данным о блокировках сайтов. Об этом сообщил « Коммерсант ».

Роскомнадзор предложил убрать пункт, по которому у пользователей должна быть возможность проверять наличие требований Генпрокуратуры о необходимости удалить запрещенный контент. Из реестровой записи о блокировке, инициируемой Генпрокуратурой, предложили убрать номер требования. Также операторы смогут не публиковать на страницах-«заглушках» основания блокировки.

Поправки вносят в порядок функционирования информационной системы взаимодействия, через которую операторы получают данные о заблокированных сайтах.

В то же время, как указывает газета, прямые упоминания Генпрокуратуры исчезли из записей информсистемы еще в октябре 2022 года. Сейчас блокировки сайтов приписывают неназванному ведомству.