В России предложили вдвое увеличить размер налоговых вычетов для родителей

Размер вычетов хотят поднять с 1 200 рублей до 2 400 рублей в месяц на первого и второго ребенка, с 3 000 рублей до 6 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка.

В России предложили вдвое увеличить размер налоговых вычетов для родителей. Об этом пишет газета « Известия ».

По данным издания, законопроект внесут в Госдуму 6 февраля. Он предлагает вдвое увеличить размеры налоговых вычетов родителям (усыновителям), на обеспечении которых находится ребенок. Размер вычетов хотят поднять с 1 200 рублей до 2 400 рублей в месяц на первого и второго ребенка, с 3 000 рублей до 6 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка.

В Госдуме также считают, что повышение налоговых вычетов станет дополнительным стимулом для отказа от зарплат «в конверте».