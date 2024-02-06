В России планируют построить более четырех тысяч зарядок для электромобилей

Быстрых и медленных.

В России в 2024 году планируют построить более 1,1 тысяч быстрых и около 3,3 тысяч медленных зарядок для электромобилей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

Чиновник напомнил, что на сегодня в России запрещено законодательством строить электрозарядную инфраструктуру на территории многоквартирных домов без общего собрания жильцов. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы без внесения изменений в Градостроительный кодекс была возможность строить такую инфраструктуру на территории стоянок многоквартирных домов.

Отмечается, что в 2023 году было открыто 712 быстрых зарядных станций.