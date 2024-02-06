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В России льготную ипотеку сохранят только на большое жилье для многодетных семей
По словам депутата Анатолия Аксакова, льготная и семейная ипотеки выполнили свою задачу — сохранили спрос на жилье во время пандемии.

В России льготную ипотеку сохранят только на большое жилье для многодетных семей. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Льготная и семейная виды ипотек уйдут с рынка в том виде, в котором существуют, так как выполнили свою задачу — сохранили спрос на жилье во время пандемии, заявил Аксаков. По его словам, сегодня программы не достигают цели по улучшению демографической ситуации, так как в основном граждане покупают малогабаритное жилье, непригодное для большой семьи. Из-за этого, чтобы поддержать спрос на жилье с большой площади, льготные программы пересмотрят.

«Параметры по программам льготной ипотеки уточняются в первую очередь с учетом стимулирования покупки жилья большей площади для больших семей», — пояснил депутат.