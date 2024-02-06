В России хотят разрешить посмертные браки с погибшими в зоне спецоперации

По словам одного из авторов законопроекта, документ направлен на защиту интересов членов фактической семьи военнослужащих.

В России хотят разрешить посмертные браки с погибшими в зоне СВО. Об этом сообщает издание «Рамблер».

По словам одного из авторов законопроекта, документ направлен на защиту интересов членов фактической семьи военнослужащих.

В законопроекте предлагают разрешить женщинам узаконить отношения со своими погибшими сожителями, которые выполняли роль супруга и кормильца, но не заключили брак до начала СВО.

В Госдуме отметили, что из-за неофициального статуса женщины не могут претендовать на наследство, а также выплаты и льготы, положенные членам семей бойцов. Среди условий для заключения посмертного брака: сожительство не менее трех лет или одного года, если воспитывался общий ребенок, а также ведение совместного хозяйства.

В случае принятия проекта устанавливать факт брачных отношений в случае смерти одного из участников будет суд. Датой заключения брака в этом случае будет считаться день, когда мужчина и женщина начали жить вместе.