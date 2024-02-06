В России более 62% преступлений раскрыли с помощью камер видеонаблюдения

Об этом сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

В России за последние четыре года более 62% преступлений раскрыли при помощи камер видеонаблюдения. Об этом сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

«В случае, если правонарушение все-таки произошло, правоохранительные органы расследуют его, то более 62% раскрытых преступлений использовали в доказательной базе систему видеоизображения», — сказал Угнивенко на форуме «Цифровая экономика» в рамках выставки «Россия».

В 2019—2023 годы в России установили 1,2 млн камер видеонаблюдения. По информации Угнивенко, в ближайшее время планируется установить еще 3,8 млн устройств. Отмечается, что 100% камер в будущем подключат к искусственному интеллекту.