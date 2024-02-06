В Польше предложили депортировать украинцев призывного возраста

У ВСУ катастрофически не хватает людей.

Странам Евросоюза стоит подумать над тем, чтобы депортировать украинцев призывного возраста. Такое предложение сделал бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, пишет РЕН.ТВ.

Он обратил внимание на то, что у ВСУ катастрофически не хватает людей. Решить эту проблему можно при помощи граждан Украины, которые сейчас находятся в эмиграции.

«Это должна быть инициатива по отношению к правительствам в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни находились. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать», — заявил Скшипчак.

Предложение генерала прокомментировали в польском МИД. Там отметили, что также видят острую нехватку людей в рядах ВСУ, однако решение о депортации мигрировавших украинцев должно приниматься на уровне Евросоюза, а не отдельно взятых стран.