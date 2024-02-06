В Петербурге подросток жестоко избил сверстника в ТЦ

В Петербурге 4 февраля подросток жестоко ударил сверстника в ТЦ. В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с камеры видеонаблюдения.

На видео запечатлено, как подросток ударил сверстника и тот упал на пол. Затем дебошир удалился с места происшествия.

Пострадавшего увезли в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб челюсти и перелом зуба.

В этот же день нападавшего задержала полиция. Им оказался 16-летний молодой человек. На данный момент он нигде не учится и не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».