В Петербурге подросток жестоко избил сверстника в ТЦ
В Петербурге 4 февраля подросток жестоко ударил сверстника в ТЦ. В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с камеры видеонаблюдения.
На видео запечатлено, как подросток ударил сверстника и тот упал на пол. Затем дебошир удалился с места происшествия.
Пострадавшего увезли в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб челюсти и перелом зуба.
В этот же день нападавшего задержала полиция. Им оказался 16-летний молодой человек. На данный момент он нигде не учится и не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».