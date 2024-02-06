В Петербурге девушку изнасиловали после празднования ее дня рождения

В Санкт-Петербурге девушку изнасиловали после празднования ее дня рождения. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

О случившемся в полицию заявила 24-летняя жительница Ямало-Ненецкого АО. Она рассказала, что мужчина удерживал ее и трех ее подруг в номере отеля. По данным издания, речь шла об апарт-отеле «Пулково».

В воскресенье, 4 февраля, девушка отмечала день рождения в одном из баров на улице Рубинштейна. В заведении она с подругами познакомилась с мужчиной. Он предложил им продолжить празднование в его номере в отеле.

«Девушка с подругами приехала в отель, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил именинницу после чего изнасиловал», — сказал источник. Решается вопрос о возбуждении дела.