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В Кемеровской области отец два года насиловал трех дочерей

В Кемеровской области отец два года насиловал трех дочерей. Об этом пишет Baza.

По данным источников, полиция проверяет жителя поселка Северный в Новокузнецком районе. У правоохранителей есть информация, что с лета 2021 года по октябрь 2023-го Вячеслав Ч. совершал действия сексуального характера в отношении трех дочерей (17-летней студентки первого курса колледжа, 15-летней девятиклассницы и 14-летней восьмиклассницы).

Отмечается, что с июня 2023 года неоднократно судимый отец семьи состоит на профилактическом учете в ОПДН, мать — с января 2024-го.

Всего в семье восемь детей.