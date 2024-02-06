В Казани при обрушении крыши здания погиб мужчина

В Казани при обрушении крыши здания погиб человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

«Самостоятельно из здания вышли 39 человек. К сожалению, погиб мужчина 1989 года рождения. Его тело обнаружили спасатели», — заявили в ведомстве. Уточняется, что обрушение кровли произошло из-за снеговой нагрузки.

Причина инцидента выясняется. Прокуратура начала проверку.

Для ликвидации последствий были задействованы 36 человек и 11 единиц техники.