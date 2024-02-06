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В индустриальном парке «Рязанский» запустили производство серверов
Комплекс площадью более семи тысяч квадратных метров выпускает отечественные высокопроизводительные серверы OpenYard.

В индустриальном парке «Рязанский» запустили производство серверов. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в среду, 6 февраля, в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что комплекс площадью более семи тысяч квадратных метров выпускает отечественные высокопроизводительные серверы OpenYard.

«В индустриальном парке „Рязанский“ запущено производство серверов. Оборудование будет поступать во все регионы нашей страны. Это следующий шаг не только в развитии импортозамещения Рязанской области, но и всей телекоммуникационной отрасли России», — сказал Малков.

Индустриальный парк «Рязанский» начал работать в Рязанской области с прошлого года. В настоящее время на его площадке резиденты запланировали построить и открыть 20 современных производств разного профиля и логистических центров. Несколько инвестпроектов уже находятся в активной фазе реализации.