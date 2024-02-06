В Госдуме предложили дать многодетным матерям право на бесплатное лечение зубов

Автор инициативы предлагает закрепить в программе госгарантий медпомощи право женщин, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг зубного протезирования, имплантации и профилактической замены пломб.

В Госдуме предложили дать многодетным матерям право на бесплатное лечение зубов. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор инициативы предлагает закрепить в программе госгарантий медпомощи право женщин, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг зубного протезирования, имплантации и профилактической замены пломб.

«В связи с рождением детей, особенно трех и более, у женщин остро возникает проблема ухудшения состояния зубов, лечение которых зачастую может иметь значительный удельный вес в бюджете семьи», — отметил автор проекта.