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В Госдуме предложили дать многодетным матерям право на бесплатное лечение зубов
Автор инициативы предлагает закрепить в программе госгарантий медпомощи право женщин, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг зубного протезирования, имплантации и профилактической замены пломб.

В Госдуме предложили дать многодетным матерям право на бесплатное лечение зубов. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор инициативы предлагает закрепить в программе госгарантий медпомощи право женщин, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг зубного протезирования, имплантации и профилактической замены пломб.

«В связи с рождением детей, особенно трех и более, у женщин остро возникает проблема ухудшения состояния зубов, лечение которых зачастую может иметь значительный удельный вес в бюджете семьи», — отметил автор проекта.